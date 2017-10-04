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Более 115 тыс. москвичей в сентябре сделали прививки против гриппа в мобильных пунктах

Москва
4 октября, 9:30 UTC+3

Специализированные пункты располагаются у 24 станций метро и двух станций МЦК

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Мобильный пункт вакцинации от гриппа у станции метро "Белорусская" в Москве. Сентябрь 2017

Мобильный пункт вакцинации от гриппа у станции метро "Белорусская" в Москве

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Более 115 тыс. жителей Москвы сделали прививки против гриппа в специальных мобильных пунктах вакцинации. Об этом в среду сообщается на сайте столичной мэрии.

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"Эффективно работают мобильные прививочные пункты возле станций метро. Они очень удобны для тех, кто в силу занятости или графика работы не находит времени посетить прививочные пункты в поликлиниках. Акция повышает доступность прививок от гриппа для горожан", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.

Так, около 85 тыс. столичных жителей прошли вакцинацию у станций метро и Московского центрального кольца (МЦК), 30 тыс. жителей - в центрах госуслуг "Мои документы".

Хрипун также отметил, что всего в сентябре вакцинацию от гриппа прошли почти 1,7 млн москвичей, в том числе 438 тыс. детей.

С 4 сентября 2017 года жители столицы могут делать прививку от гриппа в специализированных мобильных пунктах, которые располагаются у 24 станций метро и двух станций МЦК. Время работы прививочных пунктов в будние дни - с 08:00 до 20:00, в субботу - с 9:00 до 18:00 и в воскресенье - с 9:00 до 16:00. Акция продлится до 29 октября 2017 года. 

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