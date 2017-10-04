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Водитель-экспедитор похитил моторное масло на 4,5 млн рублей в Москве

Москва
4 октября, 10:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Сотрудники полиции установили, что 57-летний москвич ранее был судим

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Полицейские подозревают водителя-экспедитора одной из столичных фирм в краже моторного масла на 4,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Как было установлено, мужчина, работавший водителем-экспедитором, получил от предприятия товар - 105 бочек моторного масла - на общую сумму более 4,5 млн рублей, однако в пункт назначения его не доставил. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого - ранее судимого 57-летнего москвича", - сказал собеседник.

По его словам, полицейскими возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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