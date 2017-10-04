В полиции Москвы уточнили, что Петриков освобожден от должности из-за выхода на пенсию

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Замначальника столичного главка МВД РФ Александр Петриков освобожден от должности в связи с выходом на пенсию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В настоящее время А. Е. Петриков освобожден от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию. Кроме того, повторно заявляем, что в отношении бывшего начальника правового управления ГУ МВД России по Москве М. В. Астаховой каких-либо проверок не проводится", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС сообщал, что в столичном главке МВД проводится ревизия финансово-хозяйственной деятельности, которая была инициирована руководителем столичного ГУ МВД Олегом Барановым. Накануне в некоторых СМИ появилась информация о том, что замначальника столичного главка МВД Александр Петриков подозревается в растрате 1 млрд рублей, а руководитель правового управления ГУ МВД по Москве Марина Астахова якобы уволилась из-за проводимой в ее отношении проверки, которую инициировали по факту ее соучастия в растрате этих средств в ходе заключения контрактов на обеспечение деятельности полиции.

Оба сообщения опровергла пресс-служба ГУ МВД по Москве, отметив, что Астахова 20 сентября была уволена со службы из органов внутренних дел по выслуге лет, дающей право на получение пенсии.