Мобильный планетарий открылся в московском метро

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Мобильный планетарий открылся на станции "Выставочная" московского метрополитена. В течение недели в Центре профориентации пассажиры смогут бесплатно посмотреть фильмы из репертуара Московского планетария в честь Всемирной недели космоса, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе подземки.

"Мы ожидаем, что за время празднования Всемирной недели космоса мобильный планетарий на станции "Выставочная" посетят более 1,5 тыс. человек. Им предложат посмотреть три фильма и поучаствовать в визуальном аттракционе", - приводит пресс-служба слова первого заместителя начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.

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На полусферическом экране покажут фильм "Розетта", в котором рассказывается о комете Чурюмова - Герасименко, а также киноленты о космосе "Удивительное путешествие по Солнечной системе" и "Возвращение на Луну навсегда". Посетители также смогут принять участие в визуальном аттракционе "Полет фантазии".

Мобильный планетарий будет доступен для пассажиров столичного метро ежедневно с 10:00 до 18:00 в период с 3 по 10 октября. Продолжительность одного киносеанса составляет от девяти до 26 минут.

Всемирная неделя космоса ежегодно проходит с 4 по 10 октября с 1999 года. 4 октября 1957 года - дата запуска на орбиту первого искусственного спутника Земли "Спутник-1".