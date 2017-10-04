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Движение на красной ветке московского метро приостановлено из-за инцидента с пассажиром

Москва
4 октября, 18:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Нет движения поездов от "Сокольников" до "Бульвара Рокоссовского"

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сбой в движении поездов произошел на северном участке Сокольнической линии Московского метрополитена из-за инцидента с пассажиром. Об этом в среду столичная подземка сообщает на своей странице в "Телеграм".

"18:29 Сокольническая линия. Нет движения поездов от "Сокольников" до "Бульвара Рокоссовского" из-за инцидента с пассажиром", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об увеличении интервалов в движении поездов на этой ветке.

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