Движение на красной ветке московского метро приостановлено из-за инцидента с пассажиром

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сбой в движении поездов произошел на северном участке Сокольнической линии Московского метрополитена из-за инцидента с пассажиром. Об этом в среду столичная подземка сообщает на своей странице в "Телеграм".

"18:29 Сокольническая линия. Нет движения поездов от "Сокольников" до "Бульвара Рокоссовского" из-за инцидента с пассажиром", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об увеличении интервалов в движении поездов на этой ветке.