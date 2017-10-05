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В парке "Зарядье" откроется детская медиастудия

Москва
5 октября, 7:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

На коротких обучающих курсах юных посетителей парка научат снимать короткометражные фильмы и анимированные ролики о природе

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Медиастудия для детей начнет работать с 15 октября в павильоне "Медиацентр" парка "Зарядье". Юных посетителей парка научат снимать короткометражные фильмы и анимированные ролики о природе, сообщается в четверг на портале мэра и правительства столицы.

"Медиастудия открывается в рамках просветительского проекта "Главкино. Дети в "Зарядье", который мы реализуем совместно c одной из крупнейших кинотелевизионных компаний России "Главкино" и фондом поддержки культуры и искусства "Искусство на все времена", - цитирует портал директора парка "Зарядье" Павла Трехлеба.

В день открытия, 15 октября, посетить студию можно всем желающим бесплатно с 12:00 до 20:00 мск. Впоследствии обучение станет платным. Занятия будут проходить для ребят в возрасте от пяти до 18 лет. В числе педагогов, как отмечается, будут работники киноиндустрии и телевидения.

До конца октября в медиастудии пройдет несколько коротких обучающих курсов. Во время одного из них ученики будут снимать короткометражный фильм о посещении парка "Зарядье", на других занятиях они попробуют себя в роли режиссеров ток-шоу и освоят азы компьютерной анимации. По окончании курсов каждый ребенок получит снятый или нарисованный им видеоролик.

С ноября групповые занятия в медиастудии станут регулярными. Ребят будут обучать актерскому мастерству, режиссуре, операторскому делу, фотоискусству, анимации, тележурналистике и эстрадному вокалу. Кроме того, откроются отделения пластики и современной хореографии для тех, кто интересуется танцами. Помимо профессиональных педагогов, занятия будут вести актеры, режиссеры, журналисты, операторы и фотографы.

Павильон "Медиацентр" начал работу 9 сентября, в день открытия парка.

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