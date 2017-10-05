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Бесплатные экскурсии пройдут 7 октября на 12 московских заводах

Москва
5 октября, 7:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

В рамках городской акции "День без турникетов" москвичи и гости столицы смогут узнать, как делают продукты питания, напитки, косметику, часы, обувь, ткани и мебель

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Бесплатные экскурсии пройдут на 12 столичных предприятиях в День московской промышленности 7 октября, сообщается в четверг на портале мэра и правительства столицы.

"Городская акция "День без турникетов" проводится впервые за последние три года. Москвичи и гости столицы смогут посетить заводы и увидеть, как работает производство. Горожане смогут посетить бесплатные экскурсии и узнать, как делают продукты питания, напитки, косметику, часы, обувь, ткани и мебель", - говорится в сообщении.

Для участия в экскурсиях необходимо зарегистрироваться на сайте ГБУ "Малый бизнес Москвы". В одну группу могут войти до 30 человек. Экскурсии будут длиться не больше часа.

Акция "День без турникетов" впервые прошла в столице в 2012 году, тогда в ней приняли участие более 20 заводов. В 2014 году прошло восемь таких акций, их посетили более 5,2 тысячи человек. Затем мероприятие временно перестали проводить. В этом году по просьбам жителей столицы экскурсии решили возобновить.

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