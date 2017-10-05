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Неизвестные в медицинских масках устроили стрельбу, пытаясь ограбить банк на севере Москвы

Москва
5 октября, 9:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Полиция прибыла на место происшествия после того, как банковские сотрудники нажали "тревожную кнопку"

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Полиция разыскивает двух неизвестных, устроивших стрельбу в одном из банков на севере Москвы. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, в среду вечером на службу "02" поступило сообщение от сотрудника охранной фирмы о том, что в одном из зданий на улице Космонавтов сработала "тревожная кнопка".

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 4 октября в 19:20 мск в помещение финансово-кредитной организации вошли двое неизвестных в медицинских масках и несколько раз выстрелили в пол из неустановленного оружия", - сообщили в ГУ МВД.

Затем злоумышленники потребовали открыть дверь в помещения касс, но после того, как сотрудники нажали "тревожную кнопку", скрылись. Проводится проверка.

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