Неизвестные в медицинских масках устроили стрельбу, пытаясь ограбить банк на севере Москвы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Полиция разыскивает двух неизвестных, устроивших стрельбу в одном из банков на севере Москвы. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, в среду вечером на службу "02" поступило сообщение от сотрудника охранной фирмы о том, что в одном из зданий на улице Космонавтов сработала "тревожная кнопка".

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 4 октября в 19:20 мск в помещение финансово-кредитной организации вошли двое неизвестных в медицинских масках и несколько раз выстрелили в пол из неустановленного оружия", - сообщили в ГУ МВД.

Затем злоумышленники потребовали открыть дверь в помещения касс, но после того, как сотрудники нажали "тревожную кнопку", скрылись. Проводится проверка.