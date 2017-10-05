Центральный участок зеленой ветки московского метро будет закрыт 8 октября

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Станции "Маяковская", "Тверская" и "Театральная" Замоскворецкой линии московского метро будут закрыты для пассажиров в воскресенье в связи с ремонтными работами. Об этом говорится в четверг в сообщении московского метрополитена.

"В ближайшее воскресенье, 8 октября 2017 года, в течение всего дня будет закрыт центральный участок Замоскворецкой линии между станциями "Новокузнецкая" и "Белорусская". Ограничения вводятся в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути и обновлению инфраструктуры", - сообщили в метрополитене.

Таким образом, движение поездов по линии будет осуществляться только на участках "Речной вокзал" - "Белорусская" и "Новокузнецкая" - "Алма-Атинская". Работа временно закрытых станций возобновится в понедельник, 9 октября, в 5:30 мск.

"Это четвертое удлиненное технологическое окно в 2017 году. В течение 26 часов будут проведены все основные виды ремонтно-профилактических работ, направленных на оздоровление путевой инфраструктуры и повышение уровня комфорта пассажиров московского метрополитена", - добавили в столичной подземке.