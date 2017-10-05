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В деревне в Новой Москве задержан мужчина, стрелявший в полицейских из пневматики

Москва
5 октября, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Москвы задержали 49-летнего мужчину, стрелявшего в них из пневматического оружия и нападавшего с отверткой на соседей. Как сообщил врио начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов, инцидент произошел в деревне Ширяево в Новой Москве.

На место был вызван наряд патрульно-постовой службы, но к прибытию полицейских мужчина успел закрыться в доме. "Выкрикивая угрозы в адрес сотрудников полиции, гражданин неожиданно открыл дверь и произвел в их сторону выстрел из предмета, похожего на ружье, после чего снова закрылся. Взломав входную дверь, полицейские задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Изъятое оружие оказалось пневматическим", - отметил Титов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

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