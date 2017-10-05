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Собянин: эксперимент по совмещению ОМС и платной медицины в Москве не планируется

Москва
5 октября, 11:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Ранее в СМИ появилась информация о том, что страховщики обсуждают с правительством проведение эксперимента по софинансированию гражданами медицинских услуг в рамках ОМС

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Эксперимент по совмещению обязательного медицинского страхования (ОМС) и платной медицины в Москве проводиться не будет, написал мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

Ранее в газете "Коммерсантъ" появилась информация, что чиновники и страховые компании обсуждают возможность софинансирования гражданами услуг в рамках обязательного медицинского страхования. Протестировать новую схему якобы планируют в Москве. При этом сроки и параметры эксперимента еще не установлены.

"В СМИ появилась информация о якобы планируемом проведении эксперимента по совмещению ОМС и платной медицины. Никаких экспериментов на здоровье москвичей мы проводить не собираемся и не допустим", - пояснил градоначальник.

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