Собянин: эксперимент по совмещению ОМС и платной медицины в Москве не планируется

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Эксперимент по совмещению обязательного медицинского страхования (ОМС) и платной медицины в Москве проводиться не будет, написал мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

Ранее в газете "Коммерсантъ" появилась информация, что чиновники и страховые компании обсуждают возможность софинансирования гражданами услуг в рамках обязательного медицинского страхования. Протестировать новую схему якобы планируют в Москве. При этом сроки и параметры эксперимента еще не установлены.

"В СМИ появилась информация о якобы планируемом проведении эксперимента по совмещению ОМС и платной медицины. Никаких экспериментов на здоровье москвичей мы проводить не собираемся и не допустим", - пояснил градоначальник.

В СМИ появилась информация о якобы планируемом проведении эксперимента по совмещению ОМС и платной медицины. Никаких экспериментов на здоровье москвичей мы проводить не собираемся и не допустим. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) October 5, 2017