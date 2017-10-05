Собянин: эксперимент по совмещению ОМС и платной медицины в Москве не планируется

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Эксперимент по совмещению обязательного медицинского страхования (ОМС) и платной медицины в Москве проводиться не будет, написал мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.
Ранее в газете "Коммерсантъ" появилась информация, что чиновники и страховые компании обсуждают возможность софинансирования гражданами услуг в рамках обязательного медицинского страхования. Протестировать новую схему якобы планируют в Москве. При этом сроки и параметры эксперимента еще не установлены.
"В СМИ появилась информация о якобы планируемом проведении эксперимента по совмещению ОМС и платной медицины. Никаких экспериментов на здоровье москвичей мы проводить не собираемся и не допустим", - пояснил градоначальник.
В СМИ появилась информация о якобы планируемом проведении эксперимента по совмещению ОМС и платной медицины. Никаких экспериментов на здоровье москвичей мы проводить не собираемся и не допустим.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) October 5, 2017