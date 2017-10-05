Юные пассажиры разработают дизайн билетов в московском метро

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Московский метрополитен проведет конкурс детских рисунков и четверостиший на тему "Город в движении". Стихотворения победителей конкурса будут использованы в дизайне специальной серии билетов "Единый" тиражом 600 тыс. экземпляров, а рисунки украсят вестибюли метро, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"С 5 по 12 октября транспортный комплекс вместе с оператором единого Wi-Fi-пространства московского транспорта проводит конкурс детского рисунка и четверостишия. Каждый пассажир до 14 лет сможет принять участие - проявить фантазию и нарисовать свое путешествие в метро, на автобусе, трамвае, троллейбусе, в поезде Московского центрального кольца, в электричке или описать поездку в коротком стихотворении", - отметили в пресс- службе.
Работы принимаются до 12 октября на почтовый ящик оператора Wi-Fi и через хэштег в Instagram #городвдвижении. Победителей определит жюри конкурса, а также голосование на портале интернет-провайдера.