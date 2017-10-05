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Пожарные тушат возгорание на крыше здания на Новослободской улице в Москве

Москва
5 октября, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

По данным источника в экстренных службах, пожар произошел в ресторане "Чайхона"

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Крыша здания горит на Новослободской улице в Москве, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"Пожарные ликвидируют возгорание на крыше административного здания по адресу: Новослободская улица, дом 16. Открытое горение сбито, обстановка на месте загорания спокойная", - сказали в пресс-службе.

Площадь пожара уточняется.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что возгорание произошло в ресторане "Чайхона".

Согласно данным открытых источников, в этом здании находятся "Сбербанк", магазин косметики и несколько ресторанов.

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