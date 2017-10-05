Пожарные тушат возгорание на крыше здания на Новослободской улице в Москве

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Крыша здания горит на Новослободской улице в Москве, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"Пожарные ликвидируют возгорание на крыше административного здания по адресу: Новослободская улица, дом 16. Открытое горение сбито, обстановка на месте загорания спокойная", - сказали в пресс-службе.

Площадь пожара уточняется.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что возгорание произошло в ресторане "Чайхона".

Согласно данным открытых источников, в этом здании находятся "Сбербанк", магазин косметики и несколько ресторанов.