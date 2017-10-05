Сроки капитального ремонта приближены для 1,3 тыс. домов Москвы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сроки проведения капитального ремонта для более чем 1,3 тыс. московских многоквартирных домов, включенных в региональную программу, приближены. Работы будут завершены в 2018 году, сообщили в четверг в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Срок капремонта будет пересмотрен для 1,3 тыс. домов. Таким образом, раньше срока будут отремонтированы более 18 тыс. инженерных систем в домах, где проживает около 500 тыс. москвичей", - говорится в сообщении.

Ранее на заседании президиума городского правительства заместитель столичного мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил о пересмотре срока капремонта 1,3 тыс. многоквартирных домов. По словам Бирюкова, чтобы не снижать темпы капремонта, взамен исключаемых из первого периода региональной программы капитального ремонта домов, вошедших в программу реновации, Фонд капремонта раньше срока приступил к ремонту 1,3 тыс. домов, по которым работы планировалось начать только в 2018-2020 годах.

При капитальном ремонте дома одновременно ремонтируются все системы для полного восстановления здания. Перечень работ, выполняемых при реализации региональной программы капремонта в Москве, расширен по сравнению с установленным Жилищным кодексом РФ, в него вошли ремонт систем дымоудаления и пожарного водопровода, внутреннего водостока, замена мусоропроводов и окон в подъездах. С учетом добавленных в 2017 году работ по замене окон в местах общего пользования в доме ремонтируют до 15 систем единовременно.

По любым вопросам, связанным с ходом работ по капитальному ремонту собственники могут получить информацию в городских электронных сервисах на портале мэра и правительства Москвыи портале "Наш город".