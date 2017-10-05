В пожаре в ресторане "Чайхона" в центре Москвы пострадали четыре человека

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате возгорания в ресторане "Чайхона" на Новослободской улице в Москве возросло до четырех, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах города.

"Число пострадавших в результате пожара составило четыре человека", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что в результате возгорания на Новослободской улице, дом 16, пострадали два человека.

По данным пресс-службы столичного главка МЧС, пожар на крыше здания был ликвидирован на площади 30 кв. метров.

По информации источника в экстренных службах, возгорание произошло в системе вентиляции, которая соединяет два трехэтажных здания, также горел потолочный утеплитель в перекрытиях над кухней ресторана. Из здания были эвакуированы 50 человек.