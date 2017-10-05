"Мосинжпроект" спроектирует путепроводы на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Столичный подрядчик "Мосинжпроект" займется проектировкой путепроводов на пересечении Октябрьского направления Московской железной дороги (МЖД) и Савеловского направления МЖД на участке от Большой Академической улицы до улицы Академика Королева. Об этом сообщается на сайте стройкомплекса Москвы со ссылкой на руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева.

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"Победитель конкурса (на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству - прим. ТАСС) предложил выполнить работы за 374,7 млн рублей. Продолжительность проектирования не должна превышать 10 месяцев с момента заключения государственного контракта", - отмечается на сайте.

Проект должен быть готов в срок не более 10 месяцев с момента заключения госконтракта. В нем необходимо предусмотреть строительство участка магистральной улицы вдоль Октябрьского направления МЖД от Дмитровского шоссе до улицы Академика Королева, левоповоротного съезда с Дмитровки из центра на проектируемую магистраль, съезда с магистрали на Дмитровское шоссе, левоповортного съезда на улицу Милашенкова, съезда с улицы Милашенкова на проектируемую магистраль в сторону улицы Академика Королева, реконструкцию улиц Академика Королева и Милашенкова.

Кроме того, проект должен включать строительство автодорожного тоннеля, эстакады над путями Октябрьского направления МЖД, поворотной эстакады на улицу Милашенкова, поворотной эстакады с Дмитровского шоссе на проектируемую магистраль при движении из центра, двух надземных пешеходных переходов на улице Милашенкова. "Этот участок дороги позволит перераспределить транспортные потоки в северной части города, снизить нагрузку на Дмитровское шоссе. Появится выезд с Большой Академической улицы и Северо-Восточной хорды на улицу Академика Королева и далее на проспект Мира и Ярославское шоссе", - приводятся на сайте слова Бочкарева.

В начале текущей недели мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от шоссе Энтузиастов до МКАД. По его словам, в следующем году СВХ начнет работать как полноценный дублер МКАДа и Третьего транспортного кольца.