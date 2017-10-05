Неизвестные ранили мужчину из огнестрельного оружия в центре Москвы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Неизвестные из огнестрельного оружия ранили мужчину на Мясницкой улице в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"По предварительным данным, на Мясницкой улице мужчина получил огнестрельные ранения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ведется розыск стрелявших.