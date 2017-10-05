В Москве второй день подряд прогнозируются девятибалльные пробки из-за непогоды

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Неблагоприятные погодные условия в ближайшие часы могут привести к ухудшению дорожной обстановки в Москве, прогнозируются девятибалльные пробки из-за дождя и тумана. Об этом сообщили ТАСС в четверг в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Накануне пробки в столице в вечерний час пик также оценивались в девять баллов. Днем 5 октября заторы уже достигли семи баллов, что на три балла больше обычного, уточнили в аналитическом центре "Яндекс.Пробки".

"ЦОДД сообщает, что неблагоприятные погодные условия в ближайшие часы могут привести к ухудшению дорожной обстановки в Москве, а также увеличению количества дорожно- транспортных происшествий. Из-за дождя, тумана и, как следствие, ограниченной видимости загруженность столичных дорог может достичь девяти баллов", - сказали в Центре.

По состоянию на 17:30 мск загруженность столичных дорог составляет восемь баллов. Наибольшие затруднения отмечаются на Варшавском шоссе, Кутузовском проспекте, шоссе Энтузиастов, МКАД, Третьем транспортном кольце, а также в центральной части города.

Ранее в Росгидромете ТАСС сообщили, что четверг в московском регионе будет пасмурная, дождливая и ветреная погода. Температура воздуха в Москве составит 9-11 градусов, по области будет 6-11 градусов выше ноля. Ветер до 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду.