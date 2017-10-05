Девятибалльные пробки парализовали движение в Москве

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Пробки в Москве вечером 5 октября оцениваются в девять баллов. По данным интерактивной карты на портале "Яндекс.Пробки", в 18:50 мск Садовое и Третье транспортное кольцо "замкнулось" в автомобильных заторах, в данный момент трудно проехать практически по всем магистралям столицы.

Накануне пробки в столице в вечерний час пик также оценивались в девять баллов. Днем 5 октября заторы уже достигли семи баллов, что на три балла больше обычного, уточнили в аналитическом центре "Яндекс.Пробок".

Ранее в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили автомобилистов о том, что дорожную обстановку могут ухудшить неблагоприятные погодные условия, в частности, дождь и туман.