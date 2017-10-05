Председатель Мособлдумы предложил провести повторную экопроверку на Московском НПЗ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов считает необходимым провести повторную общественную проверку АО "Газпромнефть-МНПЗ" на предмет выбросов сероводорода, на запах которого могут жаловаться жители близлежащих районов. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе областного парламента.

Масштабное межрегиональное расследование представители федерального, столичного и областного эконадзора начали 8 сентября по жалобам жителей Капотни, Косино-Ухтомского, Курьяново, Косина, Балашихи и Реутова на неприятный запах, усилившийся во второй половине августа 2017 года. Межрегиональный штаб с участием Минэкологии области, Департамента природопользования и экологии Москвы и Департамента Росприроднадзора по ЦФО с 11 сентября проверил более 40 предприятий и сузил круг "подозреваемых" до четырех объектов: закрытый мусорный полигон "Кучино", Люберецкие очистные сооружения "Мосводоканала", Московский НПЗ и МСЗ-4. Со 2-го по 5 октября на них выезжали комиссионные группы с экспертами, чиновниками и представителями СМИ и общественности, чтобы лично удостовериться, чем на них пахнет.

"Необходимо совершить повторный выезд на предприятие для проверки установки получения серы. Важно, чтобы общественность приняла участие в независимой экспертизе заборов воздуха около предприятия, а не в показательной экскурсии по заводу", - процитировали в пресс-службе Мособлдумы Брынцалова. Парламентарий комментировал тот факт, что руководство МНПЗ отказалось пустить активистов к установке получения серы, которая, по их мнению, может быть источником неприятного запаха.

В свою очередь, заместитель генерального директора по промышленной безопасности МНПЗ Олег Лазарев заявил, что руководство предприятия готово организовать повторный визит общественников на предприятие в случае поступления официального запроса. "Московский НПЗ открыто провел визит, при подготовке которого мы не получали просьб о посещении установки получения серы. Но, в случае соответствующего официального запроса, мы можем провести еще визиты. Предприятие содействуют всем заинтересованным сторонам", - сказал он.

Источник неприятного запаха необходимо искать ближе к Балашихе и Реутову считает исполняющий обязанности председателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов, который был на предприятии в среду. "У нас есть сообщение, что Балашиху опять накрыло едким химическим запахом. В этой ситуации говорить, что источником является завод, довольно сложно. Мы видим, что здесь есть легкий запах нефтепродуктов, в основном в районе хранилищ. Здесь той ситуации, которая есть в Балашихе, мы не видим", - сказал он в эфире телеканала "Москва 24".

Брынцалов предложил дополнительно проверить промышленные зоны вокруг МСЗ-4, который общественники инспектировали 2 октября. На этой территории недобросовестные лица могут нелегально сжигать мусор, из-за чего жителям в окрестностях пахнет гарью, считает парламентарий.