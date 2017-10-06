В столичном регионе будет до 11 градусов тепла и местами сильный дождь

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Дождливая погода ожидается в пятницу в Московском регионе. Как сообщили в Росгидромете, может выпасть более 20% месячной нормы осадков.
"Балтийский циклон принесет в Москву в пятницу, 6 октября, пятую часть месячной нормы осадков. Местами осадки будут сильными. Ожидается, что выпадет до 12 мм осадков, что составляет чуть более 20% месячной нормы осадков, которая для октября равна 59 мм", - уточнил представитель метеослужбы.
Температура воздуха в Москве составит 9-11 градусов, по области - от 6 до 11 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
Предстоящей ночью дождь будет небольшим, в столице столбики термометров покажут 5-7 градусов, по области будет от 3 до 8 градусов тепла. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы усилятся до 12-17 м/с.
Днем в субботу будет облачно с прояснениями. Дождь возможен небольшой и лишь местами. В Москве воздух прогреется до 9-11 градусов, в Подмосковье - до 6-11 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.