Собянин: через 10 лет в Москве может остаться только электрический общественный транспорт

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин рассчитывает, что через десять лет в городе не останется общественного транспорта, работающего на традиционном топливе.

"Надеюсь, что через десять лет на московских улицах городского транспорта на бензиновых, дизельных двигателях не будет…" - сказал Собянин на пленарном заседании Российской энергетической недели в пятницу.

Ранее правительство Москвы приняло решение отказаться от закупки с 2021 года автобусов для работы на городских маршрутах на традиционном моторном топливе и приобретать вместо них электробусы.