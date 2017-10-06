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Собянин: через 10 лет в Москве может остаться только электрический общественный транспорт

Москва
6 октября, 12:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

С 2021 года правительство Москвы намерено отказаться от закупки автобусов на традиционном моторном топливе

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин рассчитывает, что через десять лет в городе не останется общественного транспорта, работающего на традиционном топливе.

"Надеюсь, что через десять лет на московских улицах городского транспорта на бензиновых, дизельных двигателях не будет…" - сказал Собянин на пленарном заседании Российской энергетической недели в пятницу.

Ранее правительство Москвы приняло решение отказаться от закупки с 2021 года автобусов для работы на городских маршрутах на традиционном моторном топливе и приобретать вместо них электробусы.

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