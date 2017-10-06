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Собянин попробовал редкий сорт сыра на фестивале "Золотая осень" в Москве

Москва
6 октября, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

На организованной в рамках фестиваля сырной ярмарке продали более 60 тонн продукта

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин посетил в пятницу сырную ярмарку на Тверской площади - одну из площадок фестиваля "Золотая осень". Градоначальник продегустировал один из редких сортов сыра, произведенный из сыворотки с добавлением карамели, без сахара и соли.

"Когда-то несколько лет тому назад, когда ввели санкции продовольственные, все были очень встревожены тем, что в России нет сыров, нет разнообразия, нет качества", - отметил мэр.

Он поинтересовался у организаторов сырной ярмарки, какова ситуация на рынке сейчас. Собянину рассказали, что на сырную ярмарку привезли и уже продали более 60 тонн сыра, будет побит рекорд прошлого года. Организаторы ярмарки отметили, что только сыр моцарелла представили 20 производителей.

Собянин напомнил, что фестиваль "Золотая осень" продлится в столице до 8 октября, в выходные дни еще есть возможность посетить его площадки и приобрести продукцию, произведенную в десятках регионов России.

"Сезон фестивалей в Москве уже заканчивается. Московские фестивали посетили десятки миллионов людей. Сейчас будет небольшой перерыв, и будем уже готовиться к "Путешествию в Рождество", новогоднему фестивалю, который является самым популярным", - добавил столичный градоначальник.

Осенний гастрономический фестиваль "Золотая осень" открылся в Москве 22 сентября, его особенностью стал широкий размах: 155 площадок в разных районах Москвы, включая традиционные 13 - в центре города. В фестивале принимают участие производители из более 40 регионов России. На площадках сырной ярмарки, расположенной на Тверской площади, продукцию представили более 100 российских сыроделов.

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