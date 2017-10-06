В Москве 10 и 11 октября пройдут Дни Минска

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Дни Минска, организованные при поддержке столичного департамента внешнеэкономических и международных связей, пройдут в Москве 10 и 11 октября. Как сообщили в пресс-службе департамента, в Москву приедет делегация белорусской столицы во главе с председателем Минского горисполкома Андреем Шорцем.

"Дни Минска пройдут в Москве 10 и 11 октября. Планируется встреча белорусской делегации с мэром Москвы Сергеем Собяниным", - уточнил представитель пресс-службы.

В первый день визита минская делегация возложит венки и цветы к могиле Неизвестного солдата и памятным плитам "Город-герой Минск" и "Брестская крепость-герой" у Кремлевской стены в Александровском саду. В тот же день состоится встреча депутатов Мосгордумы и Минского городского Совета депутатов. Будет подписано соглашение между Молодёжной палатой при Мосгордуме и Молодёжной палатой при Мингорсовете о сотрудничестве и совместной деятельности.

Также планируется подписание ряда совместных документов, в том числе соглашения по объемам возможных поставок продовольственных товаров из Белоруссии в Москву в 2018 году, Меморандума о сотрудничестве в области охраны здоровья между комитетом по здравоохранению Мингорисполкома и департаментом здравоохранения Москвы.

"Открытие Дней Москвы с участием Президентского оркестра Республики Беларусь состоится в театре "Геликон-опера" вечером 10 октября", - уточнили в пресс-службе.

Форум делового сотрудничества Москвы и Минска состоится в комплексе посольства республики 11 октября. "Будут обсуждаться вопросы взаимодействия двух городов, развития инфраструктуры, технологий "умного" города, медицинского и культурного туризма. В клинической больнице им. С.П. Боткина пройдет круглый стол по вопросам сотрудничества медицинских организаций Москвы и Минска", - рассказали в пресс-службе.

Ярмарки и культурная программа

Для москвичей откроются ярмарки товаров белорусских производителей - они развернутся на Площади Революции, на улице Профсоюзной и на ВДНХ, в павильоне №118 "Республика Беларусь". Все они будут работать до середины октября.

Обширной будет и культурная программа мероприятия. 10 октября в Музее Москвы состоится презентация выставки из музейного собрания Музея истории города Минска "Минск - город под солнцем столетий". Она посвящена 950-летию Минска и отражает основные исторические вехи становления и развития города - от первого летописного упоминания до настоящего времени. Выставка будет работать до 21 октября.

В рамках Дней Минска в Москве пройдут товарищеские встречи по гандболу среди юношей 2000-2001 года рождения.

Дни Минска и Москвы проводятся на постоянной основе с 2012 года. Так, с 7 по 9 июня 2016 года одновременно с третьим Форумом регионов России и Беларуси состоялись Дни Москвы в Минске.