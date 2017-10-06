Члены ОНК просят ГУВД Москвы выделить новое здание для отдела полиции на метрополитене

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников направил обращение руководству ГУ МВД России по Москве с просьбой в приоритетном порядке выделить новое здание или просторное помещение для 5-го отдела полиции на метрополитене. В ходе проверки правозащитники пришли к выводу, что здание в котором отдел находится в настоящее время, непригодно ни для содержания задержанных, ни для работы самих полицейских.

"При проведении проверки 2 октября 2017 года 5-го отдела полиции на московском метрополитене ГУ МВД России по Москве было выявлено несоблюдение норм площади задержанных при принудительном содержании лиц", - говорится в письме ответственного секретаря ОНК руководству столичного ГУ МВД России (копия имеется в распоряжении ТАСС).

В документе отмечается, что в среднем ежедневно в отдел доставляется примерно 40 задержанных, а при проведении операции "Мигрант" их число увеличивается до 60 человек. В свою очередь, специальное помещение для задержанных рассчитано не более чем на четырех человек. Правозащитники также указывают на то, что в некоторых кабинетах отдела полиции на 12 сотрудников приходится всего восемь квадратных метров площади.

"В таких стесненных условиях, на взгляд членов ОНК, проводивших проверку, невозможно нормально содержать задержанных и работать", - отметил Мельников и попросил руководство ГУ МВД по Москве "в приоритетном порядке рассмотреть вопрос о предоставлении нового, современного и просторного здания или помещения для 5-го отдела на московском метрополитене".