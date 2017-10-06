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Аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме

Москва
6 октября, 17:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Ранее в аэропорт "Жуковский" поступило сообщение с угрозой взрыва, но информация не подтвердилась

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме, сообщил в пятницу ТАСС представитель московского аэропорта, комментируя появившуюся в СМИ информацию об анонимных сообщениях о минировании воздушной гавани.

"Аэропорт работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Сообщение об угрозе взрыва в пятницу поступило в аэропорт "Жуковский", однако эта информация не подтвердилась. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что с утра 6 октября поступило более 100 звонков об угрозах взрыва в Москве. Часть объектов уже проверена, информация оказалась ложной.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы людей эвакуируют. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах.

Как сообщил накануне директор ФСБ РФ Александр Бортников, установлены четверо россиян, которые с помощью IP-телефонии организовали звонки о ложном минировании в 50 регионах РФ. По его словам, сейчас они находятся за границей, но у них есть пособники в России. Ущерб от их действий только в первые дни составил более 300 млн рублей, отметил Бортников.

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