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Собянин: москвичи чаще всего используют нового Telegram-бота для записи к хирургу и лору

Москва
6 октября, 20:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

По словам мэра Москвы, за полтора месяца телеграм-ботом @MosUslugiBot воспользовались больше 30 тыс. раз

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Москвичи чаще всего используют бота в мессенджере Telegram, оформляющего записи в городские поликлиники, чтобы попасть на прием к врачу-офтальмологу, хирургу и лор-врачу. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в пятницу на своей странице во "ВКонтакте", отметив, что с момента запуска бота в конце августа горожане оформили более 30 тыс. талонов.

"За полтора месяца им воспользовались больше 30 тыс. раз. Чаще всего горожане планировали визиты к офтальмологам, хирургам и лор-врачам. Также с помощью бота можно отменять приемы", - написал он.

Телеграм-бот @MosUslugiBot помогает записаться на прием в той поликлинике, к которой прикреплен горожанин: для этого необходимо ввести номер полиса обязательного медицинского страхования, а затем выбрать врача и время приема. Кроме того, с его помощью можно посмотреть текущие записи или отменить запланированный визит.

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