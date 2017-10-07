Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Участок желтой ветки метро от "Раменок" до "Рассказовки" откроют в марте 2018 года

Москва
7 октября, 11:03 дата обновления: 7 октября, 11:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Заммэра столицы Марат Хуснуллин сообщил, что сейчас станция "Мичуринский проспект" готова на 80%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 октября /ТАСС/. Новый участок Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена от действующей станции "Раменки" до "Рассказовки" планируют открыть для пассажиров в марте 2018 года. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Я думаю, что к концу года мы закончим строительную готовность. Дальше зависит от того, как будут проходить испытания, как будет проходить обкатка, я думаю, что где-то к марту 2018 года мы уже полноценно с пассажирами должны поехать по участку от "Раменки" до "Рассказовки", - сказал Хуснуллин, отметив, что станция "Мичуринский проспект" уже готова на 80%.

По его словам, в 2020 году западная и восточная части Калининско-Солнцевской линии полностью соединятся.

"У нас появится самая длинная линия метро, 62 км, когда с запада на восток можно будет проехать без единой остановки", - добавил заммэра.

Кроме того, правительство прорабатывает возможность продления западного участка желтой линии метро от "Рассказовки" до "Внукова".
Новый участок Калининско-Солнцевской линии метро пройдет от действующей станции "Раменки" до станции "Рассказовка". На нем разместится семь новых станций метро - "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".

Продление Калининско-Солнцевской линии обеспечит скоростным подземным транспортом жителей районов Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино. Будет создана беспересадочная связь между западными, юго- западными и центральными районами столицы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Берлине появилось граффити с изображением Путина
2
Биография президента России Владимира Путина
3
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
4
Участок желтой ветки метро от "Раменок" до "Рассказовки" откроют в марте 2018 года
5
Датская полиция обнаружила части тела погибшей шведской журналистки
6
ВКС РФ уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама