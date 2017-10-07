Участок желтой ветки метро от "Раменок" до "Рассказовки" откроют в марте 2018 года

МОСКВА, 7 октября /ТАСС/. Новый участок Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена от действующей станции "Раменки" до "Рассказовки" планируют открыть для пассажиров в марте 2018 года. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Я думаю, что к концу года мы закончим строительную готовность. Дальше зависит от того, как будут проходить испытания, как будет проходить обкатка, я думаю, что где-то к марту 2018 года мы уже полноценно с пассажирами должны поехать по участку от "Раменки" до "Рассказовки", - сказал Хуснуллин, отметив, что станция "Мичуринский проспект" уже готова на 80%.

По его словам, в 2020 году западная и восточная части Калининско-Солнцевской линии полностью соединятся.

"У нас появится самая длинная линия метро, 62 км, когда с запада на восток можно будет проехать без единой остановки", - добавил заммэра.

Кроме того, правительство прорабатывает возможность продления западного участка желтой линии метро от "Рассказовки" до "Внукова".

Новый участок Калининско-Солнцевской линии метро пройдет от действующей станции "Раменки" до станции "Рассказовка". На нем разместится семь новых станций метро - "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".

Продление Калининско-Солнцевской линии обеспечит скоростным подземным транспортом жителей районов Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино. Будет создана беспересадочная связь между западными, юго- западными и центральными районами столицы.