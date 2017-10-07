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Илья Яшин избран председателем совета депутатов Красносельского района Москвы

Москва
7 октября, 13:55 дата обновления: 7 октября, 14:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

В единый день голосования оппозиционер и его сторонники из движения "Солидарность" получили семь из десяти мест в совете депутатов района

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Оппозиционер Илья Яшин избран председателем совета депутатов Красносельского района Москвы и главой муниципального округа "Красносельский", передает корреспондент ТАСС из зала заседания совета.

10 сентября в единый день голосования Яшин и его сторонники из движения "Солидарность" получили семь из десяти мест в совете депутатов Красносельского района столицы.

По словам Яшина, он намерен добиваться от городских властей передачи средств, полученных от платных парковок в муниципальный бюджет. "Я считаю, что деньги, которые собираются с платных парковок на уровне муниципальных округов должны оставаться в бюджете муниципалитетов. Этот вопрос мы будем прорабатывать", - пообещал он на заседании районного совета.

Яшин также выступил против расширения зоны платных парковок на дворовые территории. "Я считаю, что позиция мэрии Москвы, направленная на максимальное расширение и в конце концов превращение даже дворовых территорий в платные парковки - эта позиция противоречит интересам жителей", - сказал он.

Илья Яшин ответил на многочисленные вопросы о его отношении к реновации жилых домов. "Я не противник реновации и не сторонник реновации, я сторонник жителей. Это решать жителям", - заявил он, выразив готовность оказывать помощь жителям в проведении собраний и оформлении документов как сторонникам, так и противникам включения домов в программу реновации.

Илья Яшин родился 29 июня 1983 года в Москве. В 2010 году окончил аспирантуру НИУ "Высшая школа экономики" по направлению "прикладная политология". Возглавляет федеральный политсовет движения "Солидарность". Движение было создано в 2008 году, одним из его основателей был Борис Немцов.

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