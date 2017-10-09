Президентский полк завершает сезон развода караулов в Кремле

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Последняя в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка пройдет 14 октября на Соборной площади Московского Кремля, сообщили ТАСС В Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).
С 15 апреля в Кремле проходит 13-й сезон традиционной церемонии. Посмотреть субботнюю церемонию может любой желающий, имеющий входной билет в Кремль, в стоимость которого включено и посещение музеев Московского Кремля. Развод караулов проходит в теплое время года.