Президентский полк завершает сезон развода караулов в Кремле

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Последняя в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка пройдет 14 октября на Соборной площади Московского Кремля, сообщили ТАСС В Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

С 15 апреля в Кремле проходит 13-й сезон традиционной церемонии. Посмотреть субботнюю церемонию может любой желающий, имеющий входной билет в Кремль, в стоимость которого включено и посещение музеев Московского Кремля. Развод караулов проходит в теплое время года.