МНПЗ завершил строительство комплекса "Биосфера" для очистки сточных вод

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) завершил строительство биологических очистных сооружений "Биосфера", которые обеспечат эффективность очистки сточных вод до 99,9%. Об этом в понедельник сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня завершен очередной этап модернизации МНПЗ. Построены очистные сооружения "Биосфера", которые обеспечат максимальное очищение сточных вод. Кроме того, предприятие в 2,5 раза сократит забор воды из Москвы-реки за счет повторного использования очищенных вод в рамках замкнутого цикла", - сказал он во время посещения МНПЗ.

По его словам, завершение строительства биологических очистных сооружений "Биосфера" - важный этап программы экологической модернизации МНПЗ, реализуемой с 2011 года, и финальный этап модернизации в сегменте очистки воды.

Современные технологии "Биосферы" гарантируют полное удаление всех загрязняющих веществ и очистку воды до 99,9%. Планируется, что предприятие в 2,5 раза снизит потребление речной воды, до 75% будет вновь возвращено в производственный цикл. Дополнительно уменьшится воздействие завода на окружающую среду, сократится нагрузка на очистные сооружения Москвы.

Более 50% используемого оборудования на очистных сооружениях "Биосферы" - российского производства.

Строительство "Биосферы" началось в октябре 2015 года. Распоряжением правительства РФ проект внесен в федеральный план мероприятий по проведению Года экологии в России. Инвестиции в проект составляют более 9 млрд рублей.

Модернизация МНПЗ

С 2011 года компания "Газпром нефть" реализует программу комплексной реконструкции и модернизации МНПЗ. Как пояснили в пресс-службе "Газпром нефть", общие инвестиции в период до 2020 года составили более 250 млрд рублей. Благодаря выполненным мероприятиям завод уже на 50% снизил воздействие производства на окружающую среду, в том числе на 36% уменьшил поступление загрязняющих веществ в атмосферу.

К 2020 году в рамках второго этапа модернизации воздействие на окружающую среду будет сокращено еще на 50%.