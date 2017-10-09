Москвич несколько месяцев получает штрафы за нарушения ПДД на угнанный у него мотоцикл

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Москвич четыре месяца получает штрафы за нарушения правил дорожного движения, совершенные на угнанном у него мотоцикле. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Житель Пресненского района Москвы обратился в полицию с сообщением, что ему до сих пор приходят штрафы за нарушения правил дорожного движения, совершенные на мотоцикле, который был угнан у него четыре месяца назад", - сказал собеседник агентства.

Заявитель подчеркнул, что сообщал об угоне мотоцикла и ранее, однако штрафы по-прежнему приходят на его адрес.

Правоохранители проводят проверку по данному факту.