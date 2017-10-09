Власти Москвы выставили на продажу кинотеатр "Слава"

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Столичные власти выставили на аукцион находящийся в аварийном состоянии кинотеатр "Слава". Об этом в понедельник сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.
"Строение имеет статус выявленного объекта культурного наследия и в настоящее время находится в аварийном состоянии. Будущему покупателю предстоит восстановить исторический облик кинотеатра "Слава" и приспособить его под культурно-досуговый центр с сохранением функции кинопоказа, организацией торговых площадей и объектов общепита", - говорится в сообщении.
Начальная стоимость лота составляет 32,3 млн рублей. Прием заявок от инвесторов продолжится до 9 ноября, торги состоятся 15 ноября.
Кинотеатр "Слава" находится неподалеку от метро "Шоссе Энтузиастов". Он был построен в 1955 году по проекту архитектора Ивана Жолтовского. В Москве есть два подобных кинотеатра - "Буревестник" на Коровьем Валу и "Победа" на Рогожском.