Птенец кафрского рогатого ворона впервые появился на свет в Московском зоопарке

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Пара кафрских рогатых воронов, которая живет в Московском зоопарке 20 лет, впервые дала потомство. Птенца уже можно увидеть в павильоне "Дом птиц", сообщается во вторник на сайте столичной мэрии.
"Рождение птенца кафрского рогатого ворона - событие для нас долгожданное. Родители малыша живут в зоопарке уже 20 лет, но до сих пор ни разу не приносили потомства", - цитирует портал сообщение пресс-службы Московского зоопарка.
Кафрский рогатый ворон - самый крупный представитель семейства птиц-носорогов, его продолжительность жизни в неволе составляет более 60 лет. В длину птица, обитающая в Африке, достигает 120 см, вес самки - четыре килограмма, самца - шесть. Ворон занесен в Красную книгу как уязвимый вид.