Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Птенец кафрского рогатого ворона впервые появился на свет в Московском зоопарке

Москва
10 октября, 7:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Ворон занесен в Красную книгу как уязвимый вид

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Пара кафрских рогатых воронов, которая живет в Московском зоопарке 20 лет, впервые дала потомство. Птенца уже можно увидеть в павильоне "Дом птиц", сообщается во вторник на сайте столичной мэрии.

"Рождение птенца кафрского рогатого ворона - событие для нас долгожданное. Родители малыша живут в зоопарке уже 20 лет, но до сих пор ни разу не приносили потомства", - цитирует портал сообщение пресс-службы Московского зоопарка.

Кафрский рогатый ворон - самый крупный представитель семейства птиц-носорогов, его продолжительность жизни в неволе составляет более 60 лет. В длину птица, обитающая в Африке, достигает 120 см, вес самки - четыре килограмма, самца - шесть. Ворон занесен в Красную книгу как уязвимый вид.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
2
Максакова призвала не искать личных мотивов убийства Вороненкова
3
СМИ: все автомобильные компании Японии использовали потенциально дефектные детали
4
Тренеру сборной Украины Шевченко обидно за итог матча отбора ЧМ-2018 с хорватами
5
Правительство Новосибирской области ушло в отставку
6
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама