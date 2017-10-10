Птенец кафрского рогатого ворона впервые появился на свет в Московском зоопарке

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Пара кафрских рогатых воронов, которая живет в Московском зоопарке 20 лет, впервые дала потомство. Птенца уже можно увидеть в павильоне "Дом птиц", сообщается во вторник на сайте столичной мэрии.

"Рождение птенца кафрского рогатого ворона - событие для нас долгожданное. Родители малыша живут в зоопарке уже 20 лет, но до сих пор ни разу не приносили потомства", - цитирует портал сообщение пресс-службы Московского зоопарка.

Кафрский рогатый ворон - самый крупный представитель семейства птиц-носорогов, его продолжительность жизни в неволе составляет более 60 лет. В длину птица, обитающая в Африке, достигает 120 см, вес самки - четыре килограмма, самца - шесть. Ворон занесен в Красную книгу как уязвимый вид.