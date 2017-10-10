Администрация "Зарядья" использует ограждение вокруг парка для подсчета посетителей

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Ограждение вокруг "Зарядья" позволяет администрации парка фиксировать точную численность посетителей. Об этом во вторник рассказал директор парка Павел Трехлеб.

СПЕЦПРОЕКТ Городская утопия Зачем идти в парк "Зарядье" сейчас и через полгода

"Благодаря ограждению и сохранению одной входной группы мы, к примеру, фиксируем точную численность посетителей. Специальными регистраторами оборудованы все входные рамки", - сказал он в интервью, опубликованном на сайте столичной мэрии, отметив, что конкретные даты демонтажа ограждения назвать сложно.

22 сентября руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщал ТАСС, что ограждение, которое было временно установлено вокруг открывшегося для публики 11 сентября парка в центре столицы "Зарядье", будет демонтировано в течение месяца.

Трехлеб пояснил, что данные о количестве посетителей позволяют отрегулировать режим работы парка и сделать его более удобным для посещений. Он также сообщил, что в минувшие выходные (7-8 октября) парк посетил миллионный посетитель. "Могу с уверенностью сказать, что в минувшие выходные в "Зарядье" уже прошел миллионный посетитель, - сказал он. - В первое время после открытия число гостей доходило до 100 тыс. в день. Считаю, что это большой успех".

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ для посетителей в него стал с 11 сентября. Ранее дирекция "Зарядья" сообщила, что за первые два дня работы парка, открытого для посетителей круглосуточно, вандалы повредили стеклянную крышу филармонии и окно медиацентра. Кроме этого, было уничтожено около 10 тыс. растений, в том числе занесенных в Красную книгу, сказал ТАСС руководитель отдела садово-парковой службы "Зарядья" Игорь Сафиуллин.