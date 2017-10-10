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Белки могут появиться в "Зарядье" с 2018 года

Москва
10 октября, 9:52 UTC+3

Птиц стоит ждать лишь после того, как подрастут высаженные в парке кустарники и деревья

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© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Белки могут появиться в московском парке "Зарядье" со следующего года, также здесь могут поселиться несколько видов птиц после того, как вырастут деревья. Об этом во вторник рассказал директор парка Павел Трехлеб.

"В следующем году, когда деревья разрастутся и на них можно будет устроить бельчатники, мы хотим поселить здесь несколько белок. <...> Что касается птиц, то столичные биологи провели исследование и назвали виды, которые могут со временем заселить парк и его окрестности. Среди них cадовая камышовка, зеленая пересмешка, славка-черноголовка, зеленая пеночка, мухоловка-пеструшка, зарянка, соловей, большая синица, рябинник, зяблик, домовой воробей и другие", - сказал он в интервью, опубликованном на сайте столичной мэрии.

Директор парка отметил, что появления в "Зарядье" птиц стоит ждать лишь после того, как подрастут высаженные в парке кустарники и деревья. Как напомнил Трехлеб, в зоне хвойного леса "Зарядья" сейчас уже живут четыре диких ежа, а в водоемах парка водятся около десятка карпов.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ для посетителей в него стал с 11 сентября. Это первый крупный парк, созданный в столице за последние 50 лет. На территорию перенесены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. В парке также разместились филармония, парящий мост, научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.  

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