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Церемонии бракосочетания в "Зарядье" в ближайшее время не планируются

Москва
10 октября, 14:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

При этом директор парка отметил, что "Зарядье" является популярным местом для фотосессий новобрачных

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Администрация открывшегося в сентябре 2017 года рядом с Кремлем парка "Зарядье" не планирует пока обеспечивать возможность проведения церемоний бракосочетания. Об этом ТАСС сообщил директор парка Павел Трехлеб.

"Это планы, конкретику сообщим позже", - сообщил Трехлеб в ответ на вопрос корреспондента ТАСС о намерениях администрации в обозримой перспективе организовать условия для проведения бракосочетаний в парке "Зарядье".

Ранее на портале Стройкомплекса Москвы со ссылкой на интервью Трехлеба порталу мэра появилось сообщение, что молодожены могут провести церемонию бракосочетания в парке "Зарядье". Однако, как следует из интервью, речь не идет о конкретных планах и тем более ближайшей перспективе не просто проведения фотосессий, а организации церемоний.

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Судя по материалам ЗАГС на mos.ru, для этого парк должен быть включен в распоряжение мэра и созданы специальные условия, разработан порядок проведения таких церемоний. В конце июля 2017 года мэрия впервые пошла на либерализацию подхода к проведению актов бракосочетания. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому зоопарк, картинная галерея Илья Глазунова и другие музеи и парки стали доступны для торжественного бракосочетания в столице с выездом специалистов ЗАГС на место.

Так, документ разрешает заключать браки в ГБУ "Государственный музей керамики и "Усадьба Кусково XVIII века", ГБУ "Музейное объединение "Музей Москвы", ГБУ "Государственный музей А. С. Пушкина", ГБУ "Московский музей-усадьба "Останкино", ГБУ "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 года" (Музей Победы), ГБУ "Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей- заповедник". Проводить торжественные церемонии можно также в ГБУ "Московская государственная картинная галерея Народного художника СССР Ильи Глазунова", ГБУ "Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно", в Петровском путевом дворце и особняке Смирнова на Тверском бульваре. В иных местах выездная регистрация брака специалистами органов ЗАГС Москвы не проводится, отмечается в разделе ЗАГС на портале mos.ru.

Однако уже сейчас парк "Зарядье" популярен у новобрачных для фотосессий, отметил Трехлеб в интервью порталу мэра. "Особенно красивые фото получаются на парящем мосту, правда, молодожены иногда жалуются, что не могут сделать кадр, в который не попали бы другие посетители. Пока в "Зарядье" так многолюдно, что проводить церемонии регистрации брака не очень удобно, но в будущем, думаю, можно будет и жениться в парке, и отмечать семейные праздники", - пояснил Трехлеб. Он добавил, что платить за право проведения фотосессии в "Зарядье" не нужно.

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