Выставка о Северном Кавказе открывается в московском метро

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Фотовыставка "#СеверныйКавказ_7историй" открывается на станции "Выставочная" Филевской линии московского метрополитена. В экспозицию вошли живописные пейзажи, яркие портреты жителей, фотографии исторических памятников и современных объектов архитектуры, сообщили ТАСС в пресс-службе Минкавказа РФ.
"Идея фотовыставки - показать Северный Кавказ глазами молодых фотографов, проживающих на его территории. Живописные пейзажи, яркие портреты жителей, исторические памятники и современные объекты архитектуры познакомят жителей и гостей столицы с настоящим Кавказом. Расскажут фотографией то, что невозможно выразить словами", - сказал собеседник агентства.
Каждый из семи авторов фоторабот проживает в одном из семи регионов Северо-Кавказского федерального округа и лучше остальных знает их самые красивые уголки. На открытии выставки утром 11 октября (выставка открывается в 11:00 мск) они расскажут посетителям об истории своих снимков. На выставке будут представлены работы, которые сняты не только на фотоаппарат, но и на телефон.
Вниманию посетителей будут представлены пейзажи, портреты и жанровые фотографии Евгения Шивцова из Ингушетии, Рената Урусова из Карачаево-Черкесии, Вадима Ветрова из Ставропольского края, Абдуллаха Берсаева из Чечни, Василины Акишиной из Кабардино-Балкарии, Магомеда Шапиева из Дагестана и Батраза Бутаева из Северной Осетии.
Выставка будет работать в течение месяца - с 11 октября по 11 ноября - в режиме работы метрополитена. Она организована при поддержке Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа и информационного агентства ТАСС.