Автомобилисты Москвы будут получать онлайн-копии штрафов за нарушение правил парковки

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Автомобилисты Москвы смогут ознакомиться со штрафными постановлениями за неправильную парковку в онлайн-режиме. Копии постановлений Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) стали доступны в разделе на портале "Автокод", сообщается в среду на сайте столичной мэрии.

"Это можно сделать в разделе сервиса "Штрафы". Кроме того, на портале доступны выписки из решений МАДИ, касающихся обжалованных штрафов. Из них можно узнать о причине, по которой не была удовлетворена жалоба или произведена отмена штрафа", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе МАДИ, портал будет дублировать постановления нарушений, составляющих в зону ответственности инспекции - нарушение правил остановки и стоянки в зоне действия запрещающих знаков и парковку на газонах. "Штрафы за данные нарушения составляют 3 тыс. и 5 тыс. рублей соответственно", - добавил собеседник агентства.

На сайте мэрии уточняется, что все электронные выписки носят информационный характер, их нельзя использовать в суде. Для юридического разбирательства необходимо дождаться заказного письма, которое придет по почте.

"Электронные копии решений позволят автомобилистам заранее узнать причину, по которой не была удовлетворена жалоба на штраф. Такая схема очень удобна, поскольку горожане смогут понять, есть ли смысл дожидаться официального ответа", - приводятся на сайте слова руководителя направлений "Транспорт" и "Безопасность" департамента информационных технологий города Москвы Юрия Чулюкова.

Кроме того, по его словам, онлайн-копии постановлений МАДИ поможет тем, чей адрес фактического проживания не совпадает с адресом прописки. Планируется, что до конца 2017 года все сервисы портала "Автокод" перенесут на официальный сайт мэра и правительства Москвы.