Мосгорнаследие потребовало изъять у собственника один из первых кинотеатров Москвы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Департамент культурного наследия города Москвы подал иск в Арбитражный суд об изъятии у собственника здания бывшего кинотеатра "Форум" - объекта культурного наследия, расположенного на Садовой-Сухаревской улице. Об этом сообщил в среду глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

"Собственник объекта культурного наследия регионального значения длительное время уклонялся от реставрации здания. Привлечение его к административной ответственности за неисполнение обязательных требований к сохранению объектов культурного наследия не возымело должного результата, что послужило поводом для обращения департамента культурного наследия Москвы в Арбитражный суд Москвы с иском об изъятии памятника, находящегося в неудовлетворительном состоянии", - приводит слова Емельянова пресс-служба департамента.

В Мосгорнаследии добавили, что последний показ в кинотеатре "Форум" состоялся в 1994 году, после чего собственник не предпринял никаких мер для сохранения памятника архитектуры. Здание не ремонтировалось и постепенно приходило в упадок, а после пожара в 2002 года начало разрушаться, пояснили в пресс-службе.

Электротеатр "Форум" был построен в 1914 году архитектором Ф. Н. Кольбе и является одним из трех первых московских кинотеатров наряду с "Колизеем" и "Художественным". Его зрительный зал мог вместить около 800 человек. Само здание оформлено в стиле неоклассицизма, а внутреннее убранство напоминало интерьеры особняка.

В марте 2013 года выявленный объект культурного наследия - здание электротеатра "Форум" - был включен в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Предметом охраны признан северный торцевой фасад здания - часть с колоннадой, выходящая на Садовую-Сухаревскую улицу.