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Выделенные полосы заработают на Хорошевском шоссе и Проспекте Мира в Москве в октябре

Москва
11 октября, 11:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

"Выделенка" на Хорошевском шоссе заработает 16 октября, полоса на Проспекте Мира откроется до конца месяца

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Две новые выделенные полосы для движения общественного транспорта откроются до конца октября в Москве на Хорошевском шоссе и Проспекте Мира. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Выделенка" на Хорошевском шоссе заработает 16 октября, полоса на Проспекте Мира откроется до конца месяца. Длина "коридоров" составит 2,7 км и 2,3 км соответственно, с их помощью будет создан непрерывный тоннель для общественного транспорта", - сказал собеседник агентства.

Полоса на Хорошевском шоссе будет проходить в оба направления практически на всем шоссе, за исключением небольшого участка в районе пересечения с улицей Куусинена в связи с работами по строительству станции метро "Хорошевская" Третьего пересадочного контура. После завершения строительных работ полоса станет непрерывной.

Вторая "выделенка" пройдет на проспекте Мира между Садовым кольцом и Крестовским мостом в обоих направлениях. По этой выделенной полосе проходят шесть маршрутов наземного городского транспорта: четыре автобусных (М2, М9, 903 и 379), а также маршруты троллейбусов №№ 37 и 14. Общий пассажиропоток на них составляет более 72 тысяч человек в день. Благодаря вводу полосы число пассажиров увеличится на 25%.

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