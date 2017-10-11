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Собянин открыл после благоустройства парк "Усадьба Михалково" в Москве

Москва
11 октября, 12:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

По словам мэра, за последние несколько лет число столичных парков увеличилось вдвое

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду открыл после благоустройства парк "Усадьба Михалково" в Головинском районе на севере столицы и пообщался с местными жителями.

"Историческое место - парк "Михалково" с 1970-х годов был в запустении, давно не ремонтировался. Жители давно просили, чтобы мы его сделали", - сказал Собянин. По его словам, проект благоустройства был согласован с жителями. Во время работ также были очищены пруды на территории парка, которых там пять.

"Не очистив пруды, толку мало было бы. Укрепили берега, сделали освещение, детские площадки", - отметил мэр. Он также сообщил, что в Головинском районе будет создан еще один народный парк. Кроме того, сказал Собянин, за последние несколько лет количество парков в Москве удвоилось, а существовавшие ранее прошли комплексное благоустройство.

Первое упоминание о селе Михалково относится к 1585-1586 годах. В 1780-х годах при владельце Петре Панине по проекту Баженова был сформирован ансамбль усадьбы Михалково. В 1979 году Михалково было взято под государственную охрану. В настоящее время парк является объектом культурного наследия регионального значения.

Работы по комплексному благоустройству парка проводились в июле - октябре 2017 года. Так, помимо берегоукрепления и очистки прудов, отреставрированы две исторические видовые башни-беседки, реконструированы пешеходные мосты.

Кроме того, в парке созданы пять спортивных зон, три детские площадки, проложено 3,5 км велодорожек. Помимо нового освещения в парке в целях безопасности также установлены 80 видеокамер. До конца осени в парке высадят 239 деревьев и 3,6 тыс. кустарников, в том числе дубы, клены, яблони, березы, липы, ивы и боярышник.

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