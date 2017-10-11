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Столичные торговые центры регулярно проверяют на пожарную безопасность

Москва
11 октября, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

В МЧС уточнили, что проверки являются плановыми и не связаны с пожаром в "Синдике"

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Проверки пожарной безопасности регулярно проходят в столичных торговых центрах, проводящиеся в настоящее время проверки являются плановыми и не связаны с пожаром на строительном рынке "Синдика", заявил начальник отдела надзора в области пожарной безопасности управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Москве Дмитрий Боровлев.

"На данный момент проверки в московских торговых центрах уже проводятся совместно с органами прокуратуры. Они продолжаются, при выявлении нарушений должностные и юридические лица привлекаются к административной ответственности", - сказал Боровлев на пресс-конференции в среду.

Он подчеркнул, что ТЦ "Синдика" находится на территории Московской области, однако силы и средства столичного МЧС принимали участие в тушении пожара. "По причине пожара проводится дознание, устанавливается причина, пока об этом говорить рано, однако это будут комментировать представители Московской области", - сказал он.

Пожар в торговом центре "Синдика" в районе 65-го км МКАД начался 8 октября около 15:00 мск. Общая площадь возгорания составила 55 тыс. кв. метров, произошло обрушение на площади 1 тыс. кв. метров, были эвакуированы около 3 тыс. человек. При пожаре пострадали три человека, один из них госпитализирован. Возгорание удалось полностью ликвидировать лишь через 48 часов.

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