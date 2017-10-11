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В метро Москвы появились напоминающие о правилах вежливости плакаты

Москва
11 октября, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Пассажирам напомнят о правилах безопасности и хорошего тона на станции и в вагоне метро

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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Столичные власти начали размещать в вагонах Московского метрополитена плакаты с напоминаниями о правилах поведения и хорошего тона в поездах. Об этом в среду сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Во всех поездах метро начали развешивать таблички с напоминаниями, как вести себя в вагоне и быть вежливым по отношению к другим пассажирам. Наклейки размером 200 на 150 миллиметров появятся во всех поездах до конца октября текущего года", - приводятся на сайте слова первого заместителя начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова. Он отметил, что всего в метро разместят почти 5,5 тыс. плакатов.

Сообщается, что всего в вагонах столичной подземки появится три вида плакатов: на первом пассажиров попросят снимать рюкзаки и держать сумки перед собой во время движения поезда, на втором предупредят о запрете громко слушать музыку и использовать средства звукоусиления, на третьем напомнят о том, что в метро нельзя передвигаться по станциям и подуличным переходам на велосипедах, самокатах и роликовых коньках.

"Соблюдение этих рекомендаций позволит повысить комфорт поездки каждого пассажира", - говорится в сообщении.

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