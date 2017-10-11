Новая Морозовская детская больница в Москве приняла первых пациентов

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Первые пациенты появились в новом лечебном корпусе Морозовской детской больницы в центре Москвы. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
"Вводим в эксплуатацию новую Морозовскую больницу. Появились первые пациенты. Благоустроили ее так, чтобы не чувствовалось, что это больница", - написал он.
Вводим в эксплуатацию новую Морозовскую больницу. Появились первые пациенты. Благоустроили ее так, чтобы не чувствовалось, что это больница pic.twitter.com/TAC1ENVQsD— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 11 October 2017
В середине сентября Собянин сообщил о завершении строительства лечебного корпуса больницы, отметив, что это "одна из лучших в мире многопрофильных детских клиник", где можно лечить практически все болезни. Медкорпус рассчитан на 500 коек. В нем предусмотрены отделения: отоларингологии, экстренной и гнойной хирургии, эндокринологии, травматологии и ортопедии, плановой хирургии и урологии, онкологии и гематологии, офтальмологии и микрохирургии глаза, трансплантации костного мозга, кардиоревматологии и пульмонологии, нейрохирургии и нейроонкологии, а также два операционных блока, отделение реанимации и анестезиологии, клинико-диагностическая лаборатория, отделение физиотерапии и лечебной физкультуры. Площадь семиэтажного корпуса с двумя подземными этажами составляет 71,2 тыс. квадратных метров.
В состав больницы входят 47 отделений и подразделений на 1,36 тыс. коечных мест. По данным пресс-службы столичной мэрии, ежегодно в больницу привозят свыше 100 тыс. детей или более трети от общего числа госпитализированных детей в Москве. Большинство госпитализируют по экстренным показаниям. Для пациентов в новом корпусе предусмотрены одноместные и двухместные палаты, в каждой из которых установлены тревожная кнопка и система видеонаблюдения за состоянием детей.