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Управление Федерального казначейства в Москве эвакуировали из-за "минирования"

Москва
12 октября, 11:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Из здания были эвакуированы 280 человек, позднее угроза не подтвердилась

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Неизвестные "заминировали" здание управления Федерального казначейства на Верхней Радищевской улице в Москве; эвакуированы 280 человек. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

"Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило вечером в минувшую среду по адресу: ул. Верхняя Радищевская, д. 11 строение 1, где расположено управление Федерального казначейства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские оцепили здание и перекрыли движение по Верхней Радищевской улице. Из здания были эвакуированы 280 человек.

"Кинологи не обнаружили взрывных устройств, угроза взрыва не подтвердилась", - сказал источник ТАСС.

Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. За это время поступило более 2,3 тыс. анонимных сообщений в 144 городах, были эвакуированы более 950 тыс. человек. Ни одно сообщение не подтвердилось. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются в других городах.

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