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Движение ограничат в Москве с 20 по 22 октября из-за соревнований по фигурному катанию

Москва
12 октября, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Ограничения распространятся на участок Ходынского бульвара и Ходынский проезд

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Участок Ходынского бульвара и Ходынский проезд на севере Москвы перекроют с 20 по 22 октября в связи с проведением соревнований по фигурному катанию на коньках. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс- службе столичного департамента транспорта.

Там уточняется, что в эти дни будут закрыты для проезда Ходынский бульвар от дома №1, строение 1 до 1-го Ходынского проезда, а также 1-й Ходынский проезд от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Сухого. Ограничения будут действовать 20 октября с 12:00 до 22:30 мск, 21 октября - с 11:30 до 22:00 мск, а 22 октября - с 13:00 до 18:30 мск.

Российский этап Гран-при по фигурному катанию на коньках 2017/2018 "Кубок "Ростелеком" пройдет во дворце спорта "Мегаспорт" с 20 по 22 октября.

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