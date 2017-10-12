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Памятник погибшим на фронтах ВОВ работникам ВДНХ могут установить в Москве

Москва
12 октября, 17:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Члены комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме одобрили инициативу

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Члены комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме одобрили инициативу о возведении памятника работникам Всесоюзной сельхозвыставки (ВСХВ, а с 1959 года - ВДНХ СССР), погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Монумент планируется установить на территории выставки. Об этом передает в четверг корреспондент ТАСС.

"Все члены комиссии единогласно поддержали возведение памятника работникам ВСХВ", - сказал в рамках заседания председатель комиссии Игорь Воскресенский.

Депутат уточнил, что решение комиссии носит рекомендательный характер. В том случае, если комиссия принимает положительное решение о возведении монумента, данный вопрос выносится на рассмотрение Мосгордумы. "Если оба решения положительные, то это является основанием для подготовки распорядительного документа правительства Москвы. В нем описываются сроки возведения и назначаются ответственные", - пояснил Воскресенский.

Как уточняется в пояснительных материалах к заседанию, монумент планируется установить на территории ВДНХ (проспект Мира, д. 119, стр. 57) на средства АО "ВДНХ".

Как уточняется на официальном сайте ВДНХ, примерно 250 сотрудников ВСХВ летом 1941 года в составе 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения ушли на фронт защищать Родину. Практически все они погибли под Вязьмой, в окрестностях поселка Холм-Жирковский Смоленской области, героически защищая Москву. В архивах ВДНХ обнаружен уникальный материал о подвигах сотрудников выставки, опубликованный в ведомственной газете "За передовой опыт" 8 мая 1965 года.

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