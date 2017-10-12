Памятник советскому ученому Архипу Люльке планируется установить в Москве

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Памятник советскому ученому, конструктору, специалисту в области авиационных двигателей Архипу Люльке могут установить в сквере на улице Константинова в Москве. Соответствующее решение одобрили члены комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме в четверг, передает корреспондент ТАСС.
"Комиссия одобрила инициативу установки памятника Люльке с учетом того, что там будет указано, что он возведен на средства сотрудников предприятия Опытно- конструкторского бюро (ОКБ) им. Люльки ", - сказал председатель комиссии Игорь Воскресенский.
Как уточняется в пояснительных материалах к заседанию, монумент ученому планируется установить в сквере на улице Константинова на средства ОКБ им. Люльки.
Архип Люлька (1908-1984 гг.) советский ученый, конструктор, специалист в области авиационных моторов, член Академии наук СССР, глава Опытно-конструкторского бюро (ОКБ) "Сатурн".
Именем ученого названы площадь и ОКБ, расположенные в Алексеевском районе Москвы, а на территории бюро установлен бронзовый бюст Люльки. На доме № 6 в Протопоповском переулке в Москве, где Люлька жил с 1974 по 1984 год, установлена мемориальная доска.