Власти Москвы планируют потратить на программу "Моя улица" 94,5 млрд рублей до 2020 года

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Столичные власти собираются потратить на программу благоустройства "Моя улица" 94,5 млрд рублей до 2020 года, следует из проекта бюджета Москвы на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, который опубликован в четверг на сайте Мосгордумы.

Расходы на программу в 2018 году составят 33,3 млрд рублей, в 2019 и 2020 годах - по 30,6 млрд рублей соответственно.

Программу "Моя улица" запустили в Москве в 2014 году. Она стала крупнейшим проектом благоустройства в современной истории российской столицы. Главная ее задача - создание комфортной среды. Столичная администрация приняла решение о запуске программы после проведения опроса среди москвичей в системе "Активный гражданин".

Адреса и виды работ по "Моей улице" также определяются с помощью электронного референдума. Всего по программе в 2015 году новый облик получили более 40 улиц общей протяженностью 106 км. В программу благоустройства "Моя улица" в 2016 году вошли 59 адресов, 49 парков и 14 рекреационных территорий.

В этом году в рамках программы благоустроено более 80 территорий, в том числе, участок Садового кольца, от Долгоруковской улицы до Смоленской площади, протяженностью 12,1 км.